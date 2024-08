F1, Kimi Antonelli sarà in Mercedes dal 2025: il pilota italiano sostituirà Lewis Hamilton

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Kimi Antonelli correrà in F1 dal 2025 e lo farà con la Mercedes. Il 18enne bolognese è il pilota prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dall’anno venturo sarà in Ferrari. Un connubio che si era già compreso da settimane e la sua presenza nella FP1 di Monza nell’abitacolo della macchina di George Russell non era certo casuale.

Certo, il botto alla Parabolica dopo pochi minuti non è stato un bel modo per farsi pubblicità, ma la scuderia di Brackley è pronta a scommettere sulle qualità di Kimi, messesi in evidenza nelle categorie inferiori e su cui ha sempre creduto. Attualmente, Antonelli è impegnato nel campionato di F2 con il Team Prema e spingerà per chiudere al meglio la propria parantesi nella categoria cadetta (sesto nella graduatoria generale, si è imposto in due gare).

Spetterà dunque al giovanissimo racing driver emiliano l’onore e l’onere di guidare la monoposto anglo-tedesca, con l’Italia che tornerà ad avere un pilota titolare nel Circus dopo l’uscita di scena di Antonio Giovinazzi. Si spera che il percorso di Antonelli sia fruttuoso, in una squadra qualificata come quella della Stella a tre punte.

“È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George per il 2025“, ha affermato il pilota italiano. “Raggiungere la F1 è un sogno che ho da quando ero un bambino; voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul continuare a crescere e ottenere i migliori risultati possibili per il team. Sono anche molto emozionato di diventare il compagno di squadra di George (Russell ndr). Ha superato il programma junior della squadra proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto dei GP e mi ha già aiutato come pilota. Non vedo l’ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo“.