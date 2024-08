F1, Jack Doohan affiancherà Pierre Gasly in Alpine: il figlio del grande Mick nel Circus

Dopo tante voci, è arrivato l’annuncio. Alpine ha comunicato in via ufficiale che l’australiano Jack Doohan, terzo pilota della squadra francese, sarà promosso a titolare a partire dal 2025 in F1, prendendo il posto del francese Esteban Ocon e affiancando l’altro transalpino Pierre Gasly.

Il 21enne aussie è un prodotto dell’Academy del team dal 2022, dopo aver lasciato la squadra junior della Red Bull. Figlio dell’ex grande campione di motociclismo, Mick Doohan, si è classificato terzo nel campionato di F2 dell’anno scorso, con tre vittorie parziali. A questo riscontro va aggiunto il secondo posto in F3 del 2021. Come detto, si era tanto parlato di questo avvicendamento nel corso di quest’annata e l’addio Ocon per correre in Haas dall’anno venturo ha aperto le porte all’australiano.

Nel week end di Zandvoort (Paesi Bassi) è arrivata questa notizia. Negli ultimi due anni Doohan ha accumulato molti chilometri con le vetture di F1 di Alpine per prepararsi, completando una serie di test privati ​​e prendendo parte a sei sessioni di FP1, ovvero in Messico e ad Abu Dhabi nel 2022 e 2023; in Canada e in Gran Bretagna all’inizio di quest’anno.

“Sono davvero felice di questa promozione a pilota titolare. Sono molto grato per la fiducia e la convinzione da parte del senior management del team. C’è tanto lavoro da fare e nel frattempo farò del mio meglio per assorbire quante più informazioni possibili per essere all’altezza delle aspettative. È una soddisfazione incredibile essere il primo pilota dell’Alpine Academy a sedere su un sedile della squadra di F1. È un momento emozionante, un giorno di orgoglio per la mia famiglia e non vedo l’ora di godermi tutto questo e di impegnarmi al massimo“, ha commentato l’aussie.

Alpine ha precisato che Doohan continuerà a svolgere il ruolo di pilota di riserva per il resto della stagione, prendendo parte a test regolari con la vettura di F1 A522 con specifiche 2022 e svolgendo compiti nel simulatore del team in determinati week end di gara.