F1, GP Olanda 2024. Il Circus riparte da Zandvoort, casa di un Max Verstappen in (leggero) affanno

Il Mondiale di Formula Uno è prossimo alla ripartenza dopo la lunga pausa estiva. Il Circus si trova a vivere una situazione peculiare, poiché i valori in campo sono ormai cambiati rispetto al recente passato. Red Bull, difatti, non è più la potenza egemone ed è in difficoltà nel confronto diretto con Mercedes e McLaren.

Nella classifica piloti, Max Verstappen mantiene un rassicurante vantaggio di 78 punti sull’inseguitore più vicino, ovverosia Lando Norris. L’olandese non è attualmente minacciato nella rincorsa al quarto titolo consecutivo, poiché pur non vincendo da quattro gare consecutive, non trova un vero avversario fisso. Senza nessun rivale capace di far man bassa di punti, il ventisettenne nederlandese gode di un certo agio sulla concorrenza.

Di sicuro, Super Max vorrà tornare al successo nella sua patria, l’Olanda, dove si correrà domenica 25 agosto. Da quando il Gran Premio di Zandvoort è rinato (2021), Verstappen ha sempre vinto, consentendo ai numerosi spettatori di vivere un’autentica festa nazionale. Vedremo quali saranno i valori in campo nel peculiare autodromo edificato sulle coste del Mare del Nord e se la situazione potrà ripetersi.

Il beniamino di casa non può certo cullarsi sugli allori, ma soprattutto la Red Bull ha bisogno di tornare a marcare punti con ambedue le vetture. Il Drink Team sta vedendo erodersi progressivamente il vantaggio guadagnato a inizio stagione. La McLaren è in grande rimonta e con dieci gare ancora da disputare, 42 punti sono ben poca cosa. Il Mondiale costruttori è, pertanto, in bilico.

Teoricamente, anche la Ferrari potrebbe competere per la graduatoria riservata alle squadre. La Scuderia di Maranello è a 63 punti da quella di Milton Keynes e a 21 da quella di Woking. Cionondimeno, sappiamo bene come sta evolvendo la stagione contemporanea (un po’ come tante di quelle precedenti). Tanto fumo e poco arrosto. In Olanda le Rosse avranno, viceversa, modo di gustarsi un sostanzioso banchetto?