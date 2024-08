F1, doppietta Mercedes in FP3 a Monza. Leclerc 3°, grande incertezza sul giro secco verso la qualifica

Mercedes comincia alla grande il sabato di Monza e firma una significativa doppietta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, valevole come sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno avuto la meglio nella simulazione di qualifica con gomme soft, ma i distacchi tra i top team sono minimi e si preannuncia una battaglia serrata nel pomeriggio per la pole position.

Lewis Hamilton ha siglato il crono di riferimento in 1’20″117 rifilando 93 millesimi al compagno di squadra George Russell, mentre la Ferrari si è inserita in terza posizione con Charles Leclerc a 109 millesimi dalla vetta. Il monegasco della Rossa ha messo in mostra però un potenziale davvero notevole, dimostrandosi competitivo anche con pneumatici usati al terzo o quarto tentativo di time-attack.

Gruppo di testa che comprende anche McLaren, con il quarto posto di Oscar Piastri ed il quinto di Lando Norris rispettivamente a 135 e 145 millesimi dal tempo di Hamilton, ma attenzione anche alla Red Bull di un Max Verstappen 6° a 251 millesimi dalla testa nonostante alcuni problemi di sottosterzo della sua vettura nelle chicane del Tempio della Velocità.

Simulazione di qualifica non ideale per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che ha firmato il settimo crono a 346 millesimi facendo fatica a completare un giro pulito con le gomme soft nuove a fine turno. Molto bene la Williams con entrambi i piloti in top10, Alex Albon 8° ed il rookie argentino Franco Colapinto 9° subito davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2024 F1

1 Lewis Hamilton Mercedes1:20.117 6

2 George Russell Mercedes+0.093 6

3 Charles Leclerc Ferrari+0.109 6

4 Oscar Piastri McLaren+0.135 5

5 Lando Norris McLaren+0.145 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing+0.251 5

7 Carlos Sainz Ferrari+0.346 6

8 Alexander Albon Williams+0.479 5

9 Franco Colapinto Williams+0.788 7

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.826 4

11 Fernando Alonso Aston Martin+0.851 9

12 Daniel Ricciardo RB+0.960 7

13 Yuki Tsunoda RB+1.024 4

14 Pierre Gasly Alpine+1.038 4

15 Lance Stroll Aston Martin+1.040 9

16 Kevin Magnussen Haas F1 Team+1.091 5

17 Esteban Ocon Alpine+1.141 6

18 Sergio Perez Red Bull Racing+1.170 4

19 Valtteri Bottas Kick Sauber+1.240 8

20 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.918 6