F1, Charles Leclerc: “Sono molto sorpreso, non avrei mai pensato di arrivare sul podio”

Charles Leclerc ha ottenuto un prezioso terzo posto nel Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un podio insperato per il monegasco della Ferrari, che scattava dalla sesta casella in griglia dopo una brutta qualifica in cui aveva preso un distacco di nove decimi dalla pole position di Lando Norris.

“Sono molto sorpreso. Non sono spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi possiamo essere totalmente felici di quanto abbiamo fatto. Da venerdì abbiamo faticato, mentre poi in gara abbiamo trovato del passo in più e abbiamo eseguito una strategia perfetta. Siamo riusciti a passare davanti ai nostri avversari e a tenerli dietro“, le parole a caldo di Leclerc dopo la gara a Zandvoort.

“Sono molto felice di iniziare la seconda parte di stagione così. La partenza? Sapevo che era una grande opportunità, non sapevo che poi in gara avremmo avuto il passo per tenere dietro gli altri. Ho attaccato al via, ma non avrei mai pensato di arrivare sul podio“, ha aggiunto il vincitore dell’ultimo Gran Premio di Monaco dopo il terzo posto in rimonta nei Paesi Bassi.