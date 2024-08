F1, Andrea Stella confermato Team Principal della McLaren

Andrea Stella resta il Team Principal della McLaren. L’italiano è stato infatti confermato dal brand britannico con un’estensione pluriennale del proprio contratto in vista delle prossime stagioni agonistiche.

L’ex volto della Ferrari mantiene quindi il proprio posto nell’organigramma del costruttore di Woking dopo aver lavorato come Head of Race Operations e Performance Director e successivamente Executive Director.

Il nostro connazionale ha affermato in una nota ufficiale: “È un privilegio far parte del team McLaren Formula 1 e sono onorato di continuare a ricoprire il mio ruolo di Team Principal. Abbiamo fatto grandi passi avanti nell’ultimo anno e mezzo ed abbiamo ancora molto lavoro da fare per lottare costantemente in prima linea. Il mio ringraziamento va a Zak per la fiducia che ha riposto in me come leader. Sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a realizzare insieme”.

Zak Brown, CEO di McLaren, mantiene quindi intatta la propria squadra con Andrea Stella oltre ovviamente ai piloti Lando Norris ed Oscar Piastri. Il britannico e l’australiano hanno portato il costruttore inglese al secondo posto nel Mondiale costruttori dopo quattordici eventi con 366p contro i 408p di Red Bull.