F1, Alexander Albon squalificato dopo le qualifiche a Zandvoort!

Commissari protagonisti nel post qualifiche del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Oltre alla sanzione inflitta a Lewis Hamilton (Mercedes) per impeding nei confronti del messicano Sergio Perez (Red Bull) nel corso della Q1, pagando con tre posizioni in griglia di partenza, è arrivata una penalità ancora più importante per Alexander Albon.

Il pilota thailandese della Williams, infatti, è stato squalificato dal momento che la sua monoposto è stata trovata non conforme al regolamento tecnico per via del fondo vettura troppo largo. La scuderia di Grove non ha contestato la decisione presa dagli Stewards, evidenziando però che la misurazione effettuata dal team avesse dato un risultato diverso da quello della Federazione Internazionale.

Tuttavia, come viene sottolineato nel comunicato, sono le verifiche della FIA le uniche ad avere peso. Un’infrazione di non poco conto, tenuto conto che Albon si era reso protagonista di ottime qualifiche, concluse in ottava posizione.

A questo punto sarà da capire se il pilota della Williams partirà dal fondo della griglia di questo GP d’Olanda o dalla pit-lane.