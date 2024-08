F1, Adrian Newey pronto a firmare con Aston Martin, svanisce il sogno della Ferrari

La telenovela che è proseguita a lato del Mondiale di Formula Uno 2024 sembra essere giunta alla propria fine. Adrian Newey ha scelto Aston Martin. La stampa inglese ormai non sembra0 più avere dubbi. Anzi, aggiunge anche le tempistiche. L’accordo tra il “genio del motorsport” e il team di Lawrence Stroll infatti verrà annunciato all’inizio di settembre, attorno al Gran Premio d’Italia di Monza.

Niente rosso Ferrari nel futuro di Adrian Newey, dunque, ma il verde del team con sede a Silverstone. Le motivazioni per questo accordo sono, grosso modo, due: una questione economica di estrema rilevanza e il fatto di poter lavorare “in casa”. Il contratto che legherà il progettista di Stratford-upon-Avon (la città inglese che diede i natali anche a William Shakespeare) sarà da tripla cifra. Si parla di 100 milioni di euro per 4 anni. La classica proposta irrinunciabile, certo, ma c’è di più.

Adrian Newey aveva ricevuto una offerta importante anche dalla Ferrari ma dire “sì” al team di Maranello avrebbe portato a problemi logistici non di poco conto. Il direttore tecnico delle ultime Red Bull dominanti aveva imposto la sua permanenza in Inghilterra, con una eventuale presenza in sede di diverse persone di sua fiducia. Una sorta di gestione a distanza che, come si è intuito sin da subito, non andava incontro ai desiderata della Ferrari.

La scuderia con il Cavallino Rampante, ad ogni modo, ha fatto di tutto per convincere il “genio della Formula Uno”, ma sembra avere perso la partita. Il gol è stato messo a segno dall’Aston Martin. Ora, quindi, in casa Ferrari rimangono tanti dubbi e incertezza. Il team principal Frederic Vasseur, che sta portando avanti un repulisti generale, contava moltissimo in questo inserimento. Ora, invece, tutto andrà riscritto e deciso. Il tempo stringe, le idee mancano e, soprattutto, è il titolo che continua a tardare. L’ultimo, come ben ricordiamo, è datato 2007 con Kimi Raikkonen. 17 anni or sono. Troppo se ti chiami Ferrari.