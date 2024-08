Equitazione, il Regno Unito vince l’oro nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi

La medaglia d’oro del concorso a squadre del salto ostacoli dell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 va al Regno Unito del campione olimpico in carica nell’individuale, Ben Maher, il quale con Scott Brash ed Harry Charles domina la finale incappando in 2 sole penalità sul tempo.

Alle spalle dei britannici si piazzano gli Stati Uniti di Laura Kraut, Karl Cook e McLain Ward, che restano nel tempo limite con tutti i binomi, ma pagano a caro prezzo le 4 penalità rimediate sul percorso da Kraut. Bronzo per i padroni di casa della Francia, che beffano i Paesi Bassi per appena 0″57: entrambe le squadre accusano nel complesso 7 penalità, ma i transalpini chiudono con un crono totale di 238.12 contro il 238.69 del team neerlandese.

Quinta piazza per la Germania con 8 penalità, davanti alla Svezia, sesta a quota 12, ed all’Irlanda, settima con 14. Più staccati il Belgio, ottavo a quota 20, ed Israele, nono con 33 penalità, mentre non prende parte all’ultimo atto il Messico, ritiratosi prima del via.