Equitazione: Emanuele Camilli trova il percorso netto alle Olimpiadi! L’azzurro centra la finale individuale di salto ostacoli

L’Italia del salto ostacoli può archiviare una giornata positiva all’interno della location di Versailles, dove si stanno tenendo i concorsi equestri per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’eliminatoria odierna infatti, l’azzurro Emanuele Camilli – in sella al suo Odense Odeveld – è riuscito a staccare il pass per la finale individuale, che si terrà domani dalle ore 10.00.

Il cavaliere classe 1982 ha trovato un bellissimo percorso “netto” all’interno di una prova coperta in 75.10, cosa che gli ha consentito di stare ampiamente all’interno dei migliori 30 concorrenti in gara. Per dare un’idea di quanto fatto da Camilli, il grande favorito per tanti degli addetti ai lavori – lo svedese Henrik von Eckermann (su King Edward) – ha effettuato la sua prova in 74.50: solo 6 decimi meglio dell’italiano.

Tra i finalisti, oltre che sullo scandinavo, gli occhi saranno puntati anche sul francese padrone di casa Julien Epaillard (su Dubai du Cedre), sullo svizzero Steve Guerdat (Dynamix De Belheme), sul tedesco Christian Kukuk (su Checker 47, che però è incappato in 4 penalità), e sul britannico Ben Maher (su Dallas Vegas Batilly, che però ha rischiato sino all’ultimo viste le sue 4 penalità a fronte di un tempo di 73.24).

