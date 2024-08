Emanuele Camilli: “Contento per aver centrato la finale! Domani si ricomincia da zero”

Un risultato incredibile. Dopo un’eliminatoria da protagonista, chiusa all’ottavo posto, Emanuele Camilli può sorridere per aver staccato il pass per la finale individuale di salto ostacoli, ultimo evento del programma equestre alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terrà domani dalle ore 10.00.

Al sito federale della FISE, il cavaliere romano, che monta Odense Odeveld, ha detto: “Sono molto soddisfatto per come ha risposto oggi il mio cavallo. Ho avuto sensazioni bellissime. È un impegno che stiamo preparando da mesi con tutto il mio staff e il tecnico federale. Ringrazio per le tantissime manifestazioni d’affetto, voglio rimanere concentrato, perché domani si ricomincia da zero e sarà un’altra gara”.

Il selezionatore tecnico Marco Porro, dal suo punto di vista, ha affermato: “Una prestazione bellissima e davvero non c’è nulla da dire se non ‘bravissimi’ sia a Emanuele che al suo compagno di gara. Il nostro cavaliere ha montato in maniera impeccabile e il cavallo ha saltato molto bene dimostrando di essere in grande forma. Emanuele adesso dovrà pensare alla finale di domani“.

“Oggi – ha concluso Porro – è stato raccolto un primo frutto di un lungo lavoro di preparazione durato oltre due anni, che ha consentito al nostro binomio di arrivare puntuale e preparato a questa edizione dei Giochi Olimpici. Emanuele è in grado di giocarsela fino alla fine. Domani i binomi partiranno da zero e il nostro Emanuele ci proverà sicuramente”.