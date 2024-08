Dove vedere in tv le Paralimpiadi di Parigi 2024: ampia copertura in chiaro, Italia grande protagonista

L’Italia parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 28 agosto all’8 settembre, con la squadra più numerosa di sempre: 141 atleti saranno impegnati in ben 17 sport (atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon). Ci aspettano dodici giorni di grande speettacolo all’insegna del grande sport nella capitale francese.

I portabandiera saranno l’atleta Ambra Sabatini e il ciclista Luca Mazzone, alla guida di 70 donne e 71 uomini con un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, la più giovane è la classe 2005 Giuliana Chiara Filippi. Tra tanti big spiccano gli atleti Martina Caironi, Assuna Legnante, Oney Tapia; i ciclisti Claudia Cretti, Francesca Porcellato; i nuotatori Simoen Barlaam, Monica Boggioni, Manuel Bortuzzo, Carlotta Gilli, Francesca Palazzo, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Arianna Talamona; la schermitrice Bebe Vio.

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSportHD): una ricca offerta gratis e in chiaro che permetterà a tutti gli appassionati di gustarsi l’importante evento sportivo, con una particolare attenzione agli italiani in gara ai Giochi e alle gare in cui gli azzurri nutrono ambizioni di medaglia.

DOVE VEDERE LE PARALIMPIADI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.