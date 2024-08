Domenicali sul futuro del GP d’Italia: “La F1 non può prescindere da Monza. Dobbiamo chiudere presto il rinnovo”

Entra nel vivo la settimana di avvicinamento al Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto dunque a Monza, nel Tempio della Velocità, per un weekend che si preannuncia intenso e spettacolare. Il circuito brianzolo presenta alcune novità importanti rispetto agli anni scorsi (in primis il nuovo asfalto), dopo il completamento della prima fase dei lavori di ammodernamento previsti in agenda.

“Non mi sembra neanche di essere a Monza, però bello. Questo dà l’idea dell’impegno che tutti quanti dobbiamo mettere perché Monza non può non essere al centro del futuro della Formula 1. Sfrutteremo questi giorni proprio per mettere a punto un programma che deve continuare. Devo fare i complimenti per quello che è stato fatto, è sicuramente molto bello e funzionale. Adesso dobbiamo affrontare la seconda fase per rendere le strutture giuste per chi fruisce di questo spettacolo“, ha dichiarato Stefano Domenicali nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Il CEO della F1 ha poi aggiunto, a margine della conferenza: “È bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti, ora per andare avanti dobbiamo fare in modo che quello che manca sia completato in tempi certi, questo è il tema fondamentale. Io sono positivo di natura e ci mancherebbe non lo fossi parlando del Gran premio della nostra nazione. Lavoreremo alacremente perché Monza rimanga anche nel futuro, perché la F1 non può prescindere da Monza. Questo vuol dire anche avere delle responsabilità, perché siamo qui tutti per far crescere il nostro sport“.

Sulle trattative per il rinnovo di contratto del GP d’Italia a Monza, in scadenza nel 2025: “Per quanto riguarda le condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose si troverà la quadra, siamo positivi per cercare di chiudere l’estensione il prima possibile. Dobbiamo ragionare in senso anticipato, affrontare adesso senza aspettare l’ultimo minuto i tempi del rinnovo, definire e fare i lavori il più presto possibile, in tempi brevi anzi brevissimi, è uno degli elementi più rilevanti“.