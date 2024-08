Cosa é successo ad Alcaraz contro Monfils: ira furibonda e racchetta spaccata – VIDEO

Carlos Alcaraz è uscito nel peggiore dei modi di scena dal Masters 1000 di Cincinnati: un pessimo terzo set contro Gael Monfils dopo la pioggia che aveva interrotto l’incontro nel bel mezzo del tiebreak del secondo set. Una sconfitta pesante per lo spagnolo anche in ottica numero 1 e che si aggiunge alla delusione della finale olimpica persa contro Djokovic.

Un Alcaraz insolitamente falloso e molto nervoso in campo che durante il terzo set, in preda alla frustrazione, ha demolito una racchetta, gesto assolutamente insolito per il murciano che solitamente in campo contiene questi atti di grande rabbia e stizza.

La testimonianza della grande arrabbiatura nel vedere il proprio tennis non venir fuori in quel di Cincinnati che potrebbe essersi aggiunta alla rabbia per la finale olimpica persa, che dalle dichiarazioni lo spagnolo era piuttosto sicuro di vincere. Adesso dovrà essere bravo a resettare per arrivare al meglio allo US Open, torneo che ha già vinto nel 2022.