Classifica Louis Vuitton Cup: Luna Rossa in testa con tre avversarie, disparità di regate

A Barcellona è andata in scena la seconda giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Il vento troppo leggero (6-7 nodi) ha però consentito la disputata di una sola regata, mentre l’altra è stata cancellata.

Luna Rossa non è riuscita a sfidare American Magic a causa della brezza morbida che impediva alle barche di salire sui foil. La regata verrà recuperata lunedì 2 settembre, mentre in precedenza gli statunitensi erano riusciti ad avere la meglio su Alinghi tagliando il traguardo in modalità dislocante e incamerando il primo punto del torneo dopo che ieri avevano perso il testa a testa con INEOS Britannia a causa di un problema in fase di pre-partenza.

Ci sono così quattro equipaggi con un punto in classifica generale: Luna Rossa, INEOS Britannia, Orient Express e American Magic. Non tutti, però, hanno disputato lo stesso numero di regate: gli italiani e i britannici si sono cimentati in una sola prova, mentre francesi e statunitensi sono scesi in acqua in due occasioni. Gli svizzeri di Alinghi sono fermi a quota 0 con due regate disputate. Ricordiamo che al termine del doppio round robin (tutte le squadre affrontano le altre in due occasioni) le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 1 punto (1 regata disputata)

1. INEOS Britannia 1 punto (1 regata disputata)

3. Orient Express 1 punto (2 regate disputate)

3. American Magic 1 punti (2 regate disputate)

5. Alinghi 0 punti (2 regate disputate)