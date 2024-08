Ciclismo su pista, Villa bacchetta gli azzurri: “Non abbiamo corso da Italia. La tabella…”

La squadra maschile italiana di inseguimento a squadre è ancora in gara per difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo: gli atleti italiani si sono qualificati con il quarto miglior tempo al primo turno delle Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon hanno registrato un tempo di 3:44.351.

A commentare la performance degli azzurri è il commissario tecnico Marco Villa: “Quando ho visto che il Belgio, composto da giovanissimi, ha girato su tempi di rilievo (3’47) ho capito che sarebbe stata una giornata molto impegnativa. A Montichiari in questi giorni abbiamo girato sui 3’45”, tempi che ci assicurava il passaggio. Così prima di partire ho detto ai ragazzi di essere sereni e correre come sanno, anche perché questa pista è più veloce di quella bresciana”.

E aggiunge: “Non abbiamo corso da Italia. Di solito partiamo tranquilli per finire in crescendo. Questa volta invece Milan si è lasciato prendere la mano e poi è stato costretto a rallentare… abbiamo buttato via centesimi che cercheremo, nei prossimi giorni, di recuperare. L’Australia è una sorpresa e non è così distante”.