Ciclismo su pista, Simone Consonni ed Elia Viviani argento nell’omnium olimpico, Friedrich e Lavreysen spiccano nelle altre gare

Un’altra medaglia per l’Italia del ciclismo su pista. Ancora la Madison a far esultare il Bel Paese, con Simone Consonni ed Elia Viviani che si sono messi al collo un argento inestimabile alle spalle del solo Portogallo nonostante una caduta. Una medaglia storica per entrambi: terzi Giochi consecutivi a podio per Elia, mentre Simone ‘fa il verso’ alla sorella Chiara, ieri oro nella stessa specialità: non capita così spesso che due fratelli vadano a medaglia nella stessa Olimpiade.

Decise invece le semifinaliste dello sprint femminile. Lea Friedrich legittima il record mondiale firmando ieri battendo la canadese Kelsey Mitchell, titolare del miglior tempo fino a poco più di 24 ore fa. Bene anche la britannica Emma Finucane e l’olandese Hetty van de Wouw, mentre Ellesse Andrews conferma la sua ottima forma battendo anche l’altra tedesca Emma Hinze.

Nel keirin maschile ancora una volta protagonista Harrie Lavreysen, che cerca il terzo oro dei suoi Giochi. Qualificato immediatamente ai quarti, ed è il più veloce di tutti in 9.568 e rifilando oltre tre decimi a Jack Carlin. Avanza anche l’argento nello sprint Matthew Richardson e l’altro olandese Jeffrey Hoogland