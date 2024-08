Ciclismo su pista, mattinata di qualificazioni piena di primati mondiali tra sprint e inseguimento

Mattinata di qualificazioni nel ciclismo su pista alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si è cominciato con i 500 metri individuali al femminile della categoria C1-3 e la più veloce è stata l’australiana Amanda Reid con il fantastico crono di 38.663. Da segnalare soprattutto due record del mondo di categoria: il 40.883 della cinese Qian e il 38.512 della canadese Pemble.

Nei 1000 metri al maschile sempre nelle categorie dal C1 al C3, a primeggiare è stato nelle qualificazioni il cinese Li Zhangyu con il crono di 1:09.315. Anche in questa occasione sono da segnalare dei record del mondo: quello del francese Leaute in 1:08.020 nel C2 e quello del britannico van Gass in 1:05.083 nel C3.

Nell’inseguimento individuale maschile C4 si qualificano per la finale per l’oro Archie Atkinson con il record del mondo di 4:17.700, davanti allo slovacco Metelka che ha fatto 4:22.800. Nell’inseguimento maschile C5 in finale ci vanno il francese Dorian Foulon con il record del mondo di 4:13.934 e l’ucraino Dementyev con il tempo di 4:17.456.