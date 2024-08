Ciclismo su pista, l’inseguimento femminile a squadre avanza con il quarto tempo a Parigi 2024

Il livello nell’inseguimento a squadre al femminile per il ciclismo su pista si è alzato su livelli clamorosi. La dimostrazione è arrivata oggi nel turno preliminare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non è stato ritoccato il record del mondo, ma i tempi visti sono nettamente in media i migliori di sempre.

Al comando troviamo una squadra a sorpresa: com’era stato ieri per gli uomini, con l’Australia, ecco la Nuova Zelanda. Ally Wollaston, Bryony Botha, Emily Shearman e Nicole Shields hanno trovato una performance devastante, chiusa in 4:04.679, uno dei crono migliori di sempre.

Alle spalle delle neozelandesi troviamo i tanto attesi Stati Uniti in 4:05.238: in formazione per loro la coppia di lusso formata da Dygert e Faulkner, due stradiste fenomenali. Terza la Gran Bretagna in 4:06.710, priva della stella Katie Archibald.

Quarta piazza per l’Italia che avanza al prossimo turno: le azzurre, con in formazione Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Chiara Consonni e Letizia Paternoster, trovano il nuovo record italiano in 4:07.579. Il quartetto tricolore se la vedrà con le neozelandesi nel turno di domani: non sarà assolutamente facile puntare al titolo, fondamentale trovare un tempo importante per sognare la lotta alle medaglie.