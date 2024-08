Ciclismo, Olimpiadi 2024: il percorso della gara in linea maschile. Prova simile a una classica

Una delle gare più attese: domani sarà in scena la prova in linea di ciclismo su strada al maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da van der Poel ad Evenepoel, passando per van Aert e Alaphilippe: una parata di stelle presenti nella capitale francese. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO OLIMPIADI PARIGI 2024

Saranno ben tredici le côtes di giornata. Pronti, via e subito la prima coppia di GPM: Côte des Gardes (1,9 km al 6%) e Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%), mentre dopo circa 80 chilometri toccherà alla Côte des Mesnuls (1,1 km al 6,1%). La Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), posta più o meno a metà gara, anticiperà il momento decisivo.

In rapida successione Côte de Senlisse (1,3 km al 5,3%), Côte d’Herbouvilliers (800 m al 5,7%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km al 6,3%), Côte de Châteaufort (900 m al 5,7%), Côte de Bièvres (1,2 km al 6,5%) e Côte du Pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%). Si torna nella città di Parigi e si andrà verso il circuito finale, da percorrere tre volte: 18,4 chilometri con protagonista la Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%) che prevede anche il pavé. L’ultimo scollinamento a dieci chilometri dal traguardo.