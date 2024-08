Ciclismo, Jonas Vingegaard mette fine alla sua stagione

La vittoria nella classifica generale del Giro di Polonia potrebbe essere stato l’ultimo risultato del 2024 di Jonas Vingegaard. Il danese della Visma-Lease a Bike ha deciso di mettere fine con ogni probabilità alla sua stagione. Un anno davvero complicato per Vingegaard, condizionato dalla terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi, che lo ha poi condizionato nell’avvicinamento al Tour de France.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vingegaard ha deciso che non correrà più quest’anno e dunque non sarà nemmeno presente ai Mondiali di Zurigo, con un percorso che ben si addice agli scalatori. La Danimarca, dunque, non potrà contare sul suo miglior corridore e soprattutto non ci sarà un altro duello con Tadej Pogacar, che, invece, dovrebbe essere presente alla rassegna iridata.

Un 2024 che era partito benissimo per Vingegaard con i successi nelle classifiche generali della O Gran Camiño e della Tirreno Adriatico. Purtroppo è poi arrivata la caduta nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, con il danese trasportato in barella anche con l’ossigeno. Il danese si è rotto la clavicola ed è rimasto in ospedale per dodici giorni.

L’avvicinamento al Tour de France è stato complicato, ma Vingegaard ha voluto comunque lottare fino alla fine per provare a conquistare il suo terzo successo consecutivo alla Grande Boucle. Il danese si è dovuto arrendere ad uno straordinario Tadej Pogacar, chiudendo comunque al secondo posto, vincendo anche l’undicesima tappa. Successivamente il Giro di Polonia ed ora la parola fine sulla sua stagione.