Ciclismo, i Paesi Bassi puntano gli Europei nelle Fiandre. Super squadra con van der Poel e Kooij capitani

Al termine della Vuelta, l’attenzione si sposterà sugli Europei di ciclismo, in programma dall’11 al 15 settembre nelle Fiandre, per la precisione nella zona di Limburg. Tra le nazionali da battere ci saranno sicuramente i Paesi Bassi, che si presentano con una super squadra, pronta a conquistare la maglia di campione continentale, traguardo già ottenuto nel 2022 con Fabio Jakobsen. Una formazione quella olandese davvero straordinaria e che potrà contare su Mathieu van der Poel ed Olav Kooji.

Dopo la delusione delle Olimpiadi, Van der Poel va a caccia del riscatto e proverà a conquistare gli Europei. Sicuramente il campione del mondo in carica si presenta ai nastri di partenza come l’uomo da battere su un percorso che ben si addice alle sue caratteristiche. Il corridore dell’Alpecin è l’uomo di punta per i Paesi Bassi, che comunque avranno poi in Olav Kooji un’ulteriore carta molto importante. Il velocista della Visma è sicuramente tra i migliori sprinter in circolazione, ma ha dimostrato di sapersi destreggiare bene anche nelle classiche.

Una formazione quella olandese composta poi da Danny van Poppel, Mike Teunissen, Mick van Dijke, Daan Hoole, Oscar Riesebeek e Pascal Eenkhoorn, che si metteranno a disposizione completa dei loro due capitani. A correre invece la cronometro saranno Thymen Arensman e Daan Hoole

E’ stata annunciata anche la squadra femminile. Tutte intorno a Lorena Wiebes. La ciclista della SD Worx – Protime sarà la capitana unica in una formazione che è completamente incentrata solo su di lei.