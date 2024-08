Ciclismo: Florian Samuel Kajamini sarà nel World Tour con l’Astana Qazaqstan nel 2025

Una squadra sempre più italiana. Dopo aver acquistato a stagione in corso il campione tricolore Alberto Bettiol, l’Astana Qazaqstan continua ad ampliare la rosa, anche verso il prossimo anno, con corridori azzurri. Arriva la notizia ufficiale dell’approdo del giovane Florian Samuel Kajamini nella compagine kazaka. L’azzurrino ha vinto una tappa al Tour de l’Avenir, chiudendo in settima piazza in classifica generale.

Le sue parole: “Questa stagione è stata piena di eventi e vittorie straordinarie, e il mio recente successo al Tour de l’Avenir è stato una pietra miliare significativa, che ha evidenziato un anno di successi. Vorrei ringraziare il mio attuale team, MBH bank-Colpack-Ballan-CSB, con il quale ho trascorso tre anni straordinari, ottenendo risultati elevati e mostrando me stesso ad alto livello. Credo che questa sia una delle migliori squadre in Italia a livello nazionale e, insieme a loro, sono riuscito a raggiungere risultati che mi hanno permesso di fare questo grande passo nella mia carriera: entrare a far parte del rinomato Astana Qazaqstan Team. Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questo team, è un momento speciale per me. Avevo il sogno di entrare a far parte del WorldTour, e ora quel sogno si sta avverando. Per la prossima stagione la squadra sta subendo dei cambiamenti e so che ci si stanno ponendo grandi obiettivi, e sono pronto al 100% a lavorare sodo e dare il massimo. So che sarà dura, ma farò tutto il possibile per raggiungere il successo alla fine. L’anno prossimo sono pronto a dare il massimo per la squadra, i suoi leader e gli obiettivi, acquisendo anche esperienza per ottenere risultati elevati per me stesso”.

Il commento di Alexandr Vinokurov, General Manager dell’Astana Qazaqstan Team: “Florian sta vivendo una stagione eccezionale a livello giovanile. Si è comportato molto bene sia al Giro che al Tour de l’Avenir, dove si è dimostrato un forte corridore d’attacco. I suoi risultati di quest’anno parlano da soli e il suo passaggio al WorldTour è ben meritato. Sono contento che Florian muoverà i suoi primi passi come professionista nel nostro team. Credo che nell’Astana Qazaqstan Team abbia tutte le possibilità di realizzare appieno il suo potenziale”.