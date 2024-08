Ciclismo, drammatica caduta per Alice Toniolli al Circuito dell’Assunta: si schianta contro un muretto è in gravi condizioni

Dramma al Circuito dell’Assunta. Alice Toniolli (Top Girls Fassa Bortolo), infatti, è in gravi condizioni dopo una bruttissima caduta avvenuta nel corso della corsa odierna di Vittorio Veneto. Dopo i primi momenti sembrava addirittura che la giovane ciclista potesse essere in pericolo di vita ma, a quanto trapela, le ultime notizie sembrano rassicurare leggermente sotto questo punto di vista.

Cos’è successo? Mentre il gruppo procedeva ad alta velocità in un tratto in discesa, la ciclista 19enne ha perso il controllo della sua bici, probabilmente andando alla ricerca della borraccia per dissetarsi. Immediatamente Toniolli si è sbilanciata e ha proseguito la sua corsa proprio contro un muretto che delimitava un ponte su un piccolo corso d’acqua.

La portacolori del team Top Girls Fassa Bortolo, purtroppo, è andata a schiantarsi contro il muretto ad alta velocità e senza possibilità di frenare. L’impatto è stato tremendo e, con molta probabilità, è avvenuto con la parte superiore del corpo (quindi anche con la testa, seppur protetta dal caschetto). La ciclista ha proseguito la sua caduta venendo proiettata oltre il ponticello, andando a complicare ulteriormente la già drammatica situazione.

La 19enne è stata immediatamente trasportata in ospedale dove, notizia dell’ultima ora, sembra essere stata stabilizzata all’ospedale Ca’Foncello di Treviso. “L’incidente è avvenuto su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari. Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra” le dichiarazioni di Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore dell’iniziativa, ad Adnkronos.