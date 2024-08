Chituru Ali promosso in semifinale alle Olimpiadi: partenza da rivedere, Omanyala primeggia

Chituru Ali si è qualificato alle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, correndo in 10.12 nella seconda batteria con 0,2 m/s di vento a favore. Il velocista comasco ha chiuso al secondo posto alle spalle del keniano Ferdinand Omanyala (10.08, dopo essersi espresso in 9.79 a Nairobi poche settimane fa).

Lo sprinter italiano, diventato il terzo italiano a scendere sotto il muro dei dieci secondi (9.96 a Turku un mese e mezzo fa), ha ben debuttato ai Giochi e tornerà in pista domani allo Stade de France, con l’intento di inseguire una difficile ammissione all’atto conclusivo. Chituru Ali ha avuto un buon tempo di reazione (0.145), ma la partenza non è stata bruciante e ha pagato dazio nei confronti dell’esplosivo Omanyala, poi l’azzurro ha faticato un po’ a entrare in regime, salvo offrire un finale di sostanza, accorciando le distanze nei confronti dell’africano (che si è rialzato nel finale, provando a risparmiare energie preziose).

Chituru Ali doveva rompere il ghiaccio in un contesto per lui inedito e doveva ritrovare l’agone della gara, visto che non correva dalla splendida uscita di Turku. Il vice campione d’Europa (argento alle spalle di Marcell Jacobs due mesi fa a Roma) dovrà sistemare diversi dettagli in vista del prossimo turno e dovrà cercare di carburare rapidamente se vorrà battagliare in maniera competitiva contro i migliori sprinter in circolazioone. Stamattina si è lasciato alle spalle il tedesco Josha Hartmann (10.16), l’australiano Joshua Azzopardi (10.20), il trinidegno Devin Augustine (10.31) e il brasiliano Erik Cardoso (10.35).