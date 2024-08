Chi vince il medagliere delle Olimpiadi? Il duello tra Cina-USA potrebbe deciderlo l’Italia…

Come già accaduto a Tokyo 2020, la vittoria del medagliere alle Olimpiadi di Parigi 2024 si deciderà nell’ultima giornata, probabilmente per un solo oro di differenza, ma forse addirittura per il maggior numero di argenti. A contendersi il primato, come sempre, saranno USA e Cina. Nel Sol Levante gli statunitensi si imposero grazie ad un titolo di differenza (39 a 38), mentre l’unica affermazione degli asiatici risale all’edizione casalinga di Pechino 2008.

Attualmente la Cina è al comando con 39 ori, 27 argenti e 24 bronzi, seguita dagli USA con 38-42-42. Dunque ai nord-americani per spuntarla sarebbe sufficiente un ‘pareggio’ per quanto riguarda il numero di successi, perché gli argenti sono decisamente di più. L’ultima giornata potrebbe rivelarsi però imprevedibile. E l’Italia, indirettamente, potrebbe ritrovarsi nel ruolo di arbitro di questa appassionante disfida…

LE CARTE DI USA E CINA NELL’ULTIMA GIORNATA

Gli Stati Uniti avranno molte più opportunità da oro rispetto alla Cina, ma solo una di queste è quasi scontato che si concretizzi: nel basket femminile sarebbe una sorpresa colossale (ed epocale) se le americane non sconfiggessero le padrone di casa della Francia. Nel ciclismo su pista Jennifer Valente sarà una delle principali favorite nell’omnium, ma la concorrenza sarà spietata, a partire dalla belga Lotte Kopecky, ma anche con l’azzurra Letizia Paternoster. Nella lotta femminile andrà in scena la finale dei -76 kg tra Kennedy Alexis Blades e la giapponese Yuka Kagami: la nipponica parte leggermente favorita.

E la Cina? Una sola carta, da oro però molto probabile. Nei pesi massimi di sollevamento femminile la grande favorita sarà Wenwen Li, detentrice del record del mondo: se non avrà problemi fisici, una sua sconfitta appare improbabile, perché è in grado di raggiungere misure nel totale superiori anche di 30-40 kg rispetto alla sudcoreana Hyejeong Park.

Riassumendo: un oro a testa per USA (basket femminile) e Cina (sollevamento pesi) appare decisamente probabile. Gli statunitensi avranno però a disposizione tre opportunità per il match point tra lotta, volley femminile e ciclismo su pista. In due di queste dovranno fare i conti con l’Italia.