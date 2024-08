Chi affronta Sinner agli ottavi a Cincinnati: attenzione all’australiano che sconfisse Nadal

Sarà l’australiano Jordan Thompson l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’oceanico finora ha battuto il transalpino Ugo Humbert, numero 13 del seeding, all’esordio, e l’argentino Sebastian Baez nei sedicesimi.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro e l’australiano, ma quest’anno l’oceanico ha battuto ad inizio stagione Rafael Nadal nei quarti di finale dell’ATP di Brisbane, ed inoltre in doppio ha raggiunto la finale a Wimbledon.

In stagione l’australiano, inoltre, in singolare ha vinto il torneo di Los Cabos a febbraio, mentre è stato sconfitto in finale a fine luglio ad Atlanta, mentre in doppio ha vinto quattro tornei, tre dei quali con il connazionale Max Purcell, ed il più importante, il Masters 1000 di Madrid, con lo statunitense Sebastian Korda.