Carlos Alcaraz frastornato dopo la sconfitta agli US Open: “Devo parlare con il mio staff”

Un risultato inatteso. Carlos Alcaraz è stato sconfitto a sorpresa nel secondo turno degli US Open 2024 dall’olandese Botic van de Zandschulp. 6-1 7-5 6-4 lo score in favore di quest’ultimo, sempre a comandare nella partita, stupendo per la qualità di gioco espressa. Nello stesso tempo, Alcaraz si è mostrato molto scarico e incapace di accendersi e di toccare le vette del suo tennis.

“Non so cosa dire in questo momento. Penso che Botic (van de Zandschulp ndr) abbia giocato molto bene. Pensavo che mi avrebbe dato più punti “gratis”, ma non ha commesso errori. Questo mi ha un po’ confuso. Non ho saputo come gestire la situazione e non sono riuscito ad alzare il mio livello. Credo che il mio tennis sia sempre stato allo stesso punto. Non è bastato per darmi la possibilità di vincere. Cosa posso dire? Non mi sentivo bene nel colpire la palla e ho commesso molti errori“, le considerazioni di Alcaraz in conferenza stampa.

“Il calendario è molto complicato. Ho giocato tante partite, al Roland Garros, a Wimbledon e alle Olimpiadi. Mi sono preso un paio di giorni liberi dopo i Giochi. Pensavo fosse sufficiente, ma non lo è stato. Forse sono arrivato qui senza l’energia che pensavo di avere. Non voglio usarlo come scusa, ma devo imparare da quanto accaduto“, ha aggiunto Carlitos.

Lo spagnolo ha anche risposto a chi gli ha chiesto se la sconfitta ai Giochi contro Novak Djokovic abbia avuto delle conseguenze: “Non ci penso troppo. È stato difficile per me nei momenti successivi. Circa un’ora dopo la partita, ho visto che vincere l’argento era un grande risultato. Ne ero orgoglioso. Vengo da un’estate spettacolare e pensavo di aver fatto uno step mentale in avanti e invece non è così. Ne parlerò con il mio staff“.