Canottaggio, l’otto femminile è in finale olimpica! Fuori gli uomini

L’otto femminile scrive la storia alle Olimpiadi. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone raggiungono la finale a cinque cerchi della competizione riuscendo a venire a capo della loro gara di ripescaggio della mattinata.

Il compito era abbastanza comodo per l’equipaggio azzurro, con cinque equipaggi per quattro posti, con loro Stati Uniti, Australia, Canada e Danimarca. E sin dai primi metri, si vede come le danesi non abbiano lo stesso ritmo delle loro avversarie, con le italiane che sembrano dunque poter mettere in cassaforte la qualificazione.

L’otto però non si accontenta nelle acque di Vaires-sur-Marne e, accertatosi del quarto posto, tenta anche di rientrare sulle rivali, ma non ci riesce, rimanendo in quarta piazza in 6’09”65. L’atteggiamento, però, fa comunque ben sperare.

Niente da fare invece per la controparte maschile: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone, chiudono al quinto ed ultimo posto il loro ripescaggio, provando a rimanere sui ritmi di Australia e Romania per 1500 metri, ma perdendo poi smalto nella parte finale di gara.