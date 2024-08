Canottaggio, l’otto femminile chiude sesto il proprio percorso alle Olimpiadi

Va bene lo stesso. L’otto femminile italiano con Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Veronica Bumbaca e timoniere Emanuele Capponi chiude al sesto posto la propria avventura alle Olimpiadi di Parigi: sulle acque di Vaires-sur-Merne l’equipaggio tricolore si arrende in 6’07”51, ma rimane comunque un sorriso per aver scritto una pagina di storia, essendo la prima volta a cinque cerchi per l’imbarcazione e arrivando addirittura all’ultimo atto.

Per le otto azzurre era già un bel traguardo essere arrivate all’ultimo atto, e si sapeva che la medaglia era un sogno davvero proibito. Dopo 500 metri il margine dalla Romania è di già oltre due secondi, ed è dunque gara con l’Australia per potersi prendere quantomeno la quinta piazza.

Le azzurre onorano dunque la propria presenza a quest’ultimo atto, provando ad attentare dunque la quinta piazza. Ma negli ultimi 500 metri l’equipaggio italiano non ha più il ritmo per provarci e alla fine sono seste ed ultime in 6’07”51, a quasi sei secondi dalla quinta piazza degli Stati Uniti.

Ma era dura tenere il ritmo della Romania, che torna sul tetto della specialità dopo vent’anni e riscattando il sesto posto di Tokyo ottenuto dopo che venne segnato il record del mondo ai ripescaggi. Non ci si va lontano da quel crono in 5’54”39, con Canada e Gran Bretagna a completare il podio.