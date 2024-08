Canoa slalom, Giovanni De Gennaro quinto nella batteria del kayak cross olimpico

Buon debutto nel kayak cross per Giovanni De Gennaro. Il fresco campione olimpico del K1 si è mosso decisamente bene nella batteria iniziale della nuova disciplina a cinque cerchi nelle acque di Vaires-sur-Merne, chiudendo con una discreta quinta posizione che gli vale dunque la medesima testa di serie.

C’è infatti da specificare che, dei trentotto iscritti alla prova olimpica, nessuno viene eliminato quest’oggi. I crono odierni servono esclusivamente per settare la ‘griglia di partenza’ in vista dei prossimi giorni, quando i vari atleti saranno divisi in gare da quattro in cui solo i migliori due avanzano.

Quinto tempo complessivo, dicevamo. Giovanni compie una prova senza errori visibili e ferma il cronometro con il tempo di 67.61, riuscendo così a rimanere a poco più di un secondo e mezzo dal britannico Joseph Clarke, autore del miglior tempo di giornata.

Tra il britannico e l’azzurro il brasiliano Pedro Goncalves ed i francesi Titouan Castryck e Boris Neveu. Deludono un po’ lo sloveno Benjamin Savsek, venticinquesimo, lo slovacco Matej Benus, ventitreesimo, ed il ceco Jiri Prskavec, ventunesimo. Non è propriamente la loro specialità, ma il loro talento è comunque indubbio.