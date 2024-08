Canoa slalom, Bertoncelli al secondo turno del kayak cross, Horn costretta ai ripescaggi

Stefanie Horn sarà costretta a passare dai ripescaggi del kayak cross per continuare la sua avventura olimpica nella specialità. L’azzurra non convince nella prima batteria, lasciando spazio anche a Marta Bertoncelli, che senza strafare e approfittando dell’errore della connazionale, si guadagna il pass per il turno successivo.

Entrambe le azzurre erano impegnate nella stessa batteria con la statunitense Evy Leibfarth, autrice del sesto tempo. Sembra dunque dover essere una lotta tra azzurre per superare il turno, con Horn favorita, ma il kayak cross è una disciplina che può sempre regalare delle sorprese.

Difatti Stefanie sembra poter arrivare comodamente al secondo posto, approfittando della poca dimestichezza con il kayak di Bertoncelli, ma invece Horn incappa in una penalità, a causa di una mancata rotazione sul primo paletto rosso e venendo così costretta ai ripescaggi.

Nella sessione del tardo pomeriggio avrà di fronte la taiwanese Chu-Han Chang e la giapponese Haruka Okazaki. Una gara fattibile per l’azzurra, a cui basterà non arrivare ultima per accedere alla prossima fase.