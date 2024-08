Calendario volley femminile, Olimpiadi 2024 oggi in tv: orari partite 4 agosto, tv, streaming

Oggi, domenica 4 agosto, si chiude la fase a gironi del volley femminile delle Olimpiadi 2024. Torna in campo l’Italia di Julio Velasco, che affronta la Turchia in una delle sfide più attese di tuta la prima fase. Questa sera sapremo il ranking combinato e la composizione del tabellone dei quarti di finale.

La South Paris Arena 1 apre i battenti alle 9.00 proprio con Italia-Turchia. Nelle prime due uscite hanno convinto di più le azzurre, ma mai sottovalutare le ragazze di Andrea Santarelli. Il match mette in palio il primo posto del girone, fondamentale per cercare di avere un quarto di finale sulla carta più morbido. La seconda partita di giornata (13.00) vedrà affrontarsi Francia e Stati Uniti. Transalpine un livello sotto le altre squadre del girone, con le campionesse olimpiche in carica che non dovrebbero avere particolari problemi a portare a casa il bottino pieno.

Alle 17.00 un’altra sfida molto interessante: Cina-Serbia. Le asiatiche e le europee si giocano a loro volta il primato del girone, e anche il quoziente set/punti potrebbe entrare in gioco. Si conclude con Brasile-Polonia (21.00). Le verdeoro sono forse la squadra che ha convinto di più in questa prima fase, fornite di un roster davvero devastante che punta senza mezzi termini all’oro. Poi un giorno di riposo e si inizierà a fare davvero sul serio: inizierà la fase ad eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle partite di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 di oggi. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo metro di OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE PARIGI 2024 OGGI

Domenica 4 agosto

Ore 9.00 Italia-Turchia

Ore 13.00 Francia-Stati Uniti

Ore 17.00 Cina-Serbia

Ore 21.00 Brasile-Polonia

PROGRAMMA PALLAVOLO FEMMINILE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2, con accesso ad altri canali tematici per gli abbonati a Sky.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD.

Diretta streaming per gli abbonati: disponibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport proporranno eventi in diretta.

