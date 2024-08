Calendario US Open 2024 oggi (27 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

New York sarà il centro di gravità del tennis internazionale per le prossime due settimane. Gli US Open 2024 hanno preso il via nella giornata di ieri; dopo i debutti dei campioni in carica, Novak Djokovic e Coco Gauff, arriva il momento degli altri ‘pezzi grossi’ del torneo, sia maschile che femminile: i numeri uno Jannik Sinner e Iga Swiatek oltre che Carlos Alcaraz.

Per tutti e tre la ‘casa’ del loro primo match nel major statunitense sarà l’Arthur Ashe. Jannik sarà il secondo in lista, preceduto dalla polacca (che se la vede con Kamilla Rakhimova); per l’azzurro, senza la spada di Damocle dell’accusa di doping, un impegno abbordabile ma non banale contro Mackenzie McDonald. Per l’iberico invece il qualificato Li Tu, australiano che in passato lasciò lo sport professionistico per sei anni prima di riprendere a giocare solo nel 2020. A chiudere il programma del centrale Shelby Rogers e Jessica Pegula.

Tanta Italia anche quest’oggi. La sessione serale del Louis Armstrong vedrà protagonisti Jasmine Paolini con Bianca Andreescu e Lorenzo Sonego con Tommy Paul; spazio sul 17 per Mattia Bellucci, che affronterà Stan Wawrinka come quarto e ultimo match, mentre Fabio Fognini e Matteo Arnaldi saranno impegnati sul 10 con Tomas Machac e Zachary Svajda. Flavio Cobolli debutterà con James Duckworth sul campo 12, sul 13 invece spazio per Elisabetta Cocciaretto con l’ucraina Kataryna Baindl; infine, Sara Errani aprirà il programma sul 15 con Cristina Bucsa.

La seconda giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport attraverso sei canali, vale a dire Uno (201), Tennis (203), Arena (204), Max (205), 251 e 252. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 9 campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della seconda giornata.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI, SECONDA GIORNATA

27 agosto (orario italiano)

ARTHUR ASHE STADIUM

Sessione mattutina

18.00 I. Swiatek (1)-K. Rakhimova – 1° turno donne

J. Sinner (1)-M. McDonald – 1° turno uomini

Sessione serale

non prima dell’1.00 C. Alcaraz (3)-L. Tu – 1° turno uomini

S. Rogers-J. Pegula (6) – 1° turno donne

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione mattutina

17.00 D. Collins (11)-C. Dolehide – 1° turno donne

J. Ostapenko (10)-N. Osaka – 1° turno donne

D. Lajovic-D. Medvedev (5) – 1° turno uomini

Sessione serale

B. Andreescu-J. Paolini (5) – 1° turno donne

L. Sonego-T. Paul (14) – 1° turno uomini

GRANDSTAND

17.00 S. Tsitsipas-T. Kokkinakis – 1° turno uomini

E. Rybakina-D. Aiava – 1° turno donne

C. Moutet-S. Korda (16) – 1° turno uomini

non prima delle 0.00 E. Raducanu-S. Kenin – 1° turno donne

CAMPO 17

17.00 K. Boulter (31)-A. Sasnovich – 1° turno donne

C. Wozniacki-N. Hibino – 1° turno donne

A. de Minaur (10)-M. Giron – 1° turno uomini

non prima delle 23.00 M. Bellucci-S. Wawrinka – 1° turno uomini

CAMPO 5

17.00 J. Mensik-F. Auger-Aliassime (19) – 1° turno uomini

Z. Zhang-J. Draper (25) – 1° turno uomini

L. Davis-A. Kalinskaya (15) – 1° turno donne

A. Potapova-L. Fernandez (23) – 1° turno donne

CAMPO 10

17.00 T. Preston-A. Pavlyuchenkova (25) – 1° turno donne

F. Fognini-T. Machac – 1° turno uomini

M. Arnaldi (30)-Z. Svajda – 1° turno uomini

M. Sherif-K. Pliskova – 1° turno donne

CAMPO 11

17.00 A. Tabilo (22)-D. Goffin – 1° turno uomini

M. Andreeva (21)-C. Osorio – 1° turno donne

A. Fils (24)-L. Tien – 1° turno uomini

Q. Wang-L. Samsonova (16) – 1° turno donne

CAMPO 12

17.00 S. Zhang-A. Krueger – 1° turno – 1° turno donne

E. Spizzirri-A. Michelsen – 1° turno uomini

A. Bondar-B. Pera – 1° turno donne

F. Cobolli (31)-J. Duckworth – 1° turno uomini

CAMPO 13

17.00 C. Lestienne-J. Thompson – 1° turno uomini

E. Cocciaretto-K. Baindl – 1° turno donne

F. Diaz Acosta-H. Gaston – 1° turno uomini

N. Podoroska-D. Shnaider (18) – 1° turno donne

CAMPO 4

17.00 M. Navone-D. Altmaier – 1° turno uomini

M. Forbes-R. Safiullin – 1° turno uomini

S. Sorribes Tormo-A. Noel – 1° turno donne

E. Lys-M. Bouzkova – 1° turno donne

CAMPO 6

17.00 K. Muchova-K. Volynets – 1° turno donne

D. Evans-K. Khachanov (23) – 1° turno uomini

Y. Putintseva (30)-L. Noskova – 1° turno donne

C. O’Connell-N. Jarry (26) – 1° turno uomini

CAMPO 7

17.00 T. Skatov-H. Hurkacz (7) – 1° turno uomini

R. Zarazua-C. Garcia (28) – 1° turno donne

D. Shapovalov-B. van de Zandschulp – 1° turno uomini

B. Haddad Maia (22)-E. Avanesyan – 1° turno donne

CAMPO 8

17.00 J. Ponchet-S. Zheng – 1° turno donne

O. Virtanen-Q. Halys – 1° turno uomini

X. Wang-A. Rodionova – 1° turno donne

J. Munar-G. Diallo – 1° turno uomini

CAMPO 14

17.00 D. Saville-E. Shibahara – 1° turno donne

N. Borges-F. Coria – 1° turno uomini

B. Fruhvirtova-V. Lepchenko – 1° turno donne

F. Marozsan-H. Medjedovic – 1° turno uomini

CAMPO 15

17.00 C. Bucsa-S. Errani – 1° turno donne

B. Coric-A. Mannarino – 1° turno uomini

A. Schmiedlova-C. Tauson – 1° turno donne

Z. Bergs-P. Kotov – 1° turno uomini

CAMPO 16

17.00 T. Schoolkate-T. Daniel – 1° turno uomini

J. Bouzas Maneiro-P. Martic – 1° turno donne

M. Purcell-A. Vukic – 1° turno uomini

PROGRAMMA US OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport (6 canali: Uno (201), Tennis (203), Arena (204), Max (205), 251, 252)

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di partite)