Calendario tuffi oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 9 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 9 agosto, nuova giornate di gare all’Aquatics Centre, la casa dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma odierno prevede i preliminari della gara maschile dalla piattaforma e la Finale femminile dal trampolino tre metri. In casa Italia si cercherà di lasciare il segno in entrambe le specialità, anche se non sarà facile.

Partendo dall’atto conclusivo del pomeriggio, Chiara Pellacani sarà chiamata alla prova suprema. Dopo aver affrontato un buon percorso, specialmente in semifinale, l’azzurra vorrà ottenere il meglio possibile nella prova che assegnerà le medaglie. Chiara ha messo in mostra una buona consistenza, ma per puntare a salire sul podio servirà la perfezione.

Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini saranno chiamati a tenere alto il vessillo italico dai dieci metri. L’obiettivo sarà quello di entrare in semifinale, poi da quel momento tutto quello che di più arriva va benissimo. Non complicatissime le rotazioni dei due azzurri, che punteranno sull’esecuzione puntuale e precisa per mettere fieno in cascina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei tuffi e gli azzurri in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

10:00-12:00 Piattaforma da 10 m – Fase preliminare uomini

15:00-17:00 Trampolino da 3 m – Finale donne

AZZURRI IN GARA

Venerdì 9 agosto

10:00-12:00 Piattaforma da 10 m – Fase preliminare uomini – Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini

15:00-17:00 Trampolino da 3 m – Finale donne – Chiara Pellacani

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.