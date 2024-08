Calendario tennis oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 1 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Sempre più nel vivo i tornei di tennis di Parigi 2024. Stiamo entrando nelle fasi finale, con i quarti di finale dei vari tornei e delle semifinali del doppio misto. E tra di loro, ci sono ancora belle tracce d’Italia che si gioca il tutto per tutto.

Lorenzo Musetti sarà impegnato nel secondo match del Suzanne-Lenglen contro Alexander Zverev. Una sfida importante tra due terraioli duri e puri, con l’azzurro che sa che ha di fronte il campione in carica a cinque cerchi ma sa di non avere pressioni addosso. Ad aprire il programma del Simonne-Mathieu saranno invece Sara Errani e Jasmine Paolini, che sono alla ricerca della semifinale: per loro l’inaspettata coppia britannica composta da Katie Boulter ed Heather Watson.

I tornei olimpici di tennis si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 1 agosto

Court Philippe-Chatrier

Sessione mattutina

12.00 I. Swiatek-Q. Zheng – quarti di finale singolare femminile

a seguire T. Paul-C. Alcaraz – quarti di finale singolare maschile

Sessione serale

19.00 N. Djokovic-S- Tsitsipas – quarti di finale singolare maschile

a seguire A. K. Schmiedlova – D. Vekic – quarti di finale singolare femminile

Court Suzanne-Lenglen

12.00 K. Muchova/L. Noskova-C.Y.Tsao/S.W. Hsieh – quarti di finale doppio donne

a seguire A. Zverev-L. Musetti – quarti di finale singolare maschile

a seguire C. Ruud-F. Auger-Aliassime – quarti di finale maschile

a seguire T. Fritz/T. Paul-D. Evans/A. Murray – quarti di finale doppio maschile

Court Simonne-Mathieu

12.00 S. Errani/J. Paolini-K. Boulter/H. Watson – quarti di finale doppio donne

a seguire A. Krajicek/R. Ram-T. Machac/A. Pavlasek – quarti di finale doppio uomini

a seguire C. Bucsa/S. Sorribes Tormo – N. Kichenok/L. Kichenok – quarti di finale doppio done

a seguire K. Siniakova/T. Machac- G. Dabrowski/F. Auger-Aliassime- semifinale doppio misto

Court 7

14.00 D. Schuurs/W. Koolhof – X. Wang/Z. Zhang – semifinale doppio misto

a seguire M. Andreeva/D. Shnaider-B. Krejcikova/K. Siniakova – quarti di finale doppio donne

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.