Calendario nuoto oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 3 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 3 agosto, andrà in scena la penultima giornata del nuoto alle Olimpiadi 2024 di Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-8 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi.

Fari puntati sul ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri. Il capitano azzurro, dopo aver conquistato a sorpresa il bronzo negli 800 stile libero, sarà impegnato nelle batterie dei 1500 sl con l’obiettivo di approdare nella Finale di domani. Un target comune a Luca De Tullio, anch’egli sui blocchetti di partenza della gara nelle trenta vasche.

Stesse ambizioni per le due staffette miste nostrane. In particolare, quella maschile ambisce alle posizioni di vertice, sulla base della spinta di Thomas Ceccon e di Nicolò Martinenghi. Da capire come verrà gestita la situazione per le altre due frazioni, che comunque dovrebbero vedere in azione Alberto Razzetti e Alessandro Miressi. Nella sessione serale odierna, Simona Quadarella cercherà di rifarsi nella Finale degli 800 stile libero, dopo il quarto posto nei 1500 sl.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 3 agosto

Sessione mattutina

11.00 50 stile libero donne

11.30 1500 stile libero uomini

12.40 4×100 mista uomini

12.52 4×100 mista donne

Sessione serale

20.30 Finale 100 farfalla uomini

20.39 Semifinali 50 stile libero donne

20.59 Finale 200 misti donne

21.09 Finale 800 stile libero donne

21.33 Finale 4×100 mista mixed

AZZURRI IN GARA

Sessione mattutina

11.00 50 stile libero donne – Sara Curtis

11.30 1500 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

12.40 4×100 mista uomini – Italia

12.52 4×100 mista donne – Italia

Sessione serale

20.30 Finale 100 farfalla uomini

20.39 Semifinali 50 stile libero donne

20.59 Finale 200 misti donne

21.09 Finale 800 stile libero donne – Simona Quadarella

21.33 Finale 4×100 mista mixed

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.