Calendario ciclismo femminile oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 4 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi, domenica 4 agosto, va in scena la la prova in linea di ciclismo femminile alle Olimpiadi 2024. Una corsa mossa altamente spettacolare, aperta a più soluzioni e con un finale imprevedibile. La favorita per la medaglia d’oro è la belga Lotte Kopecky, l’Italia invece sogna con Elisa Longo Borghini. Un percorso tosto e selettivo, con un primo tratto in linea e un circuito finale da ripetere tre volte. Diverse le cote e gli strappi, che scremeranno un gruppo già poco numeroso e che rende comunque il tutto ancora più impronosticabile.

Saranno 158 i chilometri totali da percorrere, con partenza e arrivo dal Trocadéro, la vasta area monumentale di fronte alla Torre Eiffel. Tratto in linea di 110 km che vedrà diversi saliscendi e sei côtes: Côte des Gardes (1,9 km al 6%), Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), Côte de Cernay-la-Ville (1,1 km al 3.9%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km al 6,3%), Côte de Châteaufort (900 m al 5,7%) e Côte du Pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%).

Si entra poi nel circuito finale da ripetere due volte complete più un mezzo giro, che sarà lo stesso affrontato dagli uomini il giorno precedente. Sono 18,4 chilometri caratterizzati dalla Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%), strappo in pavé cittadino. Lo scollinamento che avverrà a soli 9500 metri dal traguardo del Trocadéro, cui si giungerà percorrendo viali piuttosto ampi. Italia che sarà al via con il contingente pieno di quattro cicliste, un quartetto variegato che si può adattare ad ogni soluzione: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella prova in linea di ciclismo femminile delle Olimpiadi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO CICLISMO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 4 agosto

Parigi-Parigi (158 km)

Ora partenza ufficiale: 11.00

Ora d’arrivo stimato: 17.00/17.30

ITALIANE IN GARA OGGI CICLISMO OLIMPIADI 2024

Domenica 4 agosto

Prova in linea: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini.

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.