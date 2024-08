Calcio femminile, poker del Brasile contro la Spagna: verdeoro in Finale olimpica per l’oro

Definito il quadro della situazione per le Finali per l’oro e il bronzo nel torneo olimpico di calcio femminile. Dopo la vittoria nella prima semifinale degli Stati Uniti contro la Germania nei tempi supplementari, è arrivata allo Stade Vélodrome di Marsiglia l’affermazione del Brasile contro le campionesse del mondo della Spagna.

Verdeoro letteralmente scatenate nell’incontro contro le Furie Rosse. Le ragazze allenate da Arthur Jose Ribas Elias hanno impresso alla partita un ritmo indiavolato che le iberiche non sono state in grado di sostenere. Si pensava che la ragnatela di passaggi della compagine spagnola potesse creare delle difficoltà alla formazione brasiliana, ma la tecnica individuale delle singole ha saputo risolvere il problema.

Non sorprende, quindi, che la prima marcatura sia arrivata al 6′ e frutto di un autogol di Paredes al 6′. La squadra sudamericana ha avuto il merito di continuare a spingere senza accontentarsi e la pressione è stata premiata nei minuti di recupero della prima frazione dalla rete di Gabi, su assist di Yasmim, al 45+4′.

Una realizzazione pesantissima per gli equilibri della partita. Non è un caso che nonostante i cambi di Tome Montserrat, l’inerzia del confronto non sia cambiata. Il Brasile ha infatti trovato anche il terzo gol, siglato da Adriana su assistenza di un’ispirata Gabi. Nei minuti di recupero fuochi d’artificio. Salma Paralluelo si è tolta la soddisfazione di bucare la difesa brasiliana, realizzando all’85’, ma è calato il poker verdeoro con Kerolin al 90+1′. Spagna ad accorciare le distanze in un recupero lunghissimo sempre con Paralluelo al 90+14′, senza però cambiare la storia.