Calcio femminile, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari semifinali 6 agosto, tv, streaming

Oggi, martedì 6 agosto, sarà giorno di semifinali nel torneo olimpico del calcio femminile. Quattro le squadre che si contenderanno l’accesso alla Finale per l’oro, mentre le perdenti si incroceranno poi per darsi battaglia in quella per il bronzo. Stati Uniti, Germania, Brasile e Spagna le quattro compagini che si sono spinte a questo punto.

Allo Stade de Lyon la sfida tra statunitensi e tedesche sarà una grande Classica del “Pallone in rosa”. Due formazioni che hanno scritto la storia di questa disciplina si confronteranno, mettendo a confronto caratteristiche simili: grande fisicità e gioco in verticale. Chi minimizzerà gli errori la spunterà.

Alle ore 21.00 lo Stade Vélodrome di Marsiglia darà libero sfogo alla tecnica e all’individualità, vista la partita tra le verdeoro e le iberiche, detentrici del titolo mondiale. Un match che si preannuncia interessante e aperto a qualsiasi risultato, considerando le qualità delle soliste delle due squadre, in grado di far saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 6 agosto

Ore 18.00 USA vs Germania – Prima semifinale allo Stade de Lyon, Lione

Ore 21.00 Brasile vs Spagna – Seconda semifinale allo Stade Vélodrome, Marsiglia

PROGRAMMA CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.