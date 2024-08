Boxe oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 4 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno dei tornei olimpici di boxe all’Arena Paris Nord. Si chiude oggi l’epoca di questo impianto per i pugili partecipanti alla rassegna a cinque cerchi, perché da martedì ci si trasferirà sul Court Philippe Chatrier, impianto principale del Roland Garros che normalmente è teatro del grande tennis.

Com’è noto, l’Italia non c’è più nei vari tabelloni. Restano perciò poche parole da spendere, legate al fatto che con oggi verrà completato il quadro di tutti i quarti di finale disputati. E verrà assegnata anche qualche medaglia di bronzo, che toccherà ai perdenti delle semifinali dei 54 kg donne, 51 kg, 63,5 kg, 80 kg e 92 kg uomini.

CALENDARIO BOXE PARIGI 2024 OGGI

Domenica 4 agosto

SESSIONE MATTUTINA

Ore 11:00 Lin (TPE)-Staneva (BUL) – 57 kg donne, quarti

Ore 11:16 Yildiz Kahraman (TUR)-Cerqueira Romeu (BRA) – 57 kg donne, quarti

Ore 11:32 Li (CHN)-Borgohain (IND) – 75 kg donne, quarti

Ore 11:48 Parker (AUS)-Mardi (MAR) – 75 kg donne, quarti

Ore 12:04 Chang (CHN)-Pang (PRK) – 54 kg donne, semifinale

Ore 12:20 Bennama (FRA)-Alcantara Reyes (DOM) – 51 kg uomini, semifinale

Ore 12:36 Sanford (CAN)-Oumiha (FRA) – 63,5 kg uomini, semifinale

Ore 12:52 Pinales (DOM)-Oralbay (KAZ) – 80 kg uomini, semifinale

Ore 13:08 Reyes (ESP)-Dominguez (AZE) – 92 kg uomini, semifinale

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 15:30 Petecio (PHI)-Xu (CHN) – 57 kg donne, quarti

Ore 15:46 Lozada Motta (PUR)-Szeremeta (POL) – 57 kg donne, quarti

Ore 16:02 Djankeu Ngamba (EOR)-Michel (FRA)- 75 kg donne, quarti

Ore 16:18 Bylon (PAN)-Wojcik (POL) – 75 kg donne, quarti

Ore 16:34 Akbas (TUR)-Im (KOR) – 54 kg donne, semifinale

Ore 16:50 de Pina (CPV)-Dusmatov (UZB) – 51 kg uomini, semifinale

Ore 17:06 Alvarez Borges (CUB)-Guruli (GEO) – 63,5 kg uomini, semifinale

Ore 17:22 Khyzhniak (UKR)-Lopez Cardona (CUB) – 80 kg uomini, semifinale

Ore 17:38 Mullojonov (UZB)-Boltaev (TJK)- 92 kg uomini, semifinale

PROGRAMMA BOXE OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.