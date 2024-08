Boxe femminile, il tremendo colpo al naso preso da Angela Carini: lacrime e ritiro – VIDEO

È molto probabilmente la notizia del giorno, almeno fino ad ora, per le Olimpiadi di Parigi in casa Italia. Tantissime le polemiche sia prima che dopo l’incontro: stamattina Angela Carini è scesa sul ring per gli ottavi di finale della categoria -66 kg di boxe contro l’algerina Imane Khelif, ma il suo incontro è durato poco più di 40”.

L’azzurra infatti dopo che ha subito un brutto colpo dalla rivale ha deciso, anche con il supporto del suo allenatore, di abbandonare il ring ed arrendersi. Le sue parole: “Ho messo fine al match perché dopo il secondo colpo, dopo anni di esperienza e una carriera sul ring a lottare, ho sentito un forte dolore al naso”.

Andiamo a rivivere il momento del colpo e del ritiro.