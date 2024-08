Berrettini-Rune, ATP Cincinnati 2024: programma, orario, tv, streaming

Oggi, mercoledì 14 agosto, l’azzurro Matteo Berrettini, direttamente in main draw grazie ad una wild card, farà il proprio esordio nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: il romano affronterà il danese Holger Rune, numero 15 del seeding.

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sull’Holcim Stadium 3 dopo Auger-Aliassime – Kovacevic: si tratta del terzo incontro tra i due, con il bilancio in parità nei due confronti precedenti, dato che Berrettini vinse ad Indian Wells nel 2022 e Rune ad Acapulco nel 2023.

La diretta tv di Berrettini-Rune, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00), in alternanza con il torneo femminile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Mercoledì 14 agosto – Holcim Stadium 3

Dalle ore 17.00

Felix Auger-Aliassime (Canada) – Aleksandar Kovacevic (Stati Uniti, Q)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia, WC) – Holger Rune (Danimarca, 15) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00).

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle 20.00).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Berrettini-Rune su OA Sport.