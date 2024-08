Berrettini-Ramos oggi in tv, US Open 2024: programma, orario, streaming, ordine delle partite

Quasi un anno dopo il grave infortunio alla caviglia (che lo ha costretto poi ad un lungo e travagliato percorso di recupero) rimediato il 31 agosto 2023 durante il match di secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, Matteo Berrettini fa il suo ritorno a New York in occasione degli US Open 2024, quarto e ultimo Major della stagione.

Nonostante una buona estate a livello di prestazioni e risultati, l’ex finalista di Wimbledon non è riuscito a risalire il ranking mondiale a sufficienza per poter rientrare tra le 32 teste di serie del seeding sul cemento di Flushing Meadows, quindi dovrà fare i conti con un tabellone complicato almeno a partire dal secondo match (eventualmente con Taylor Fritz, a meno di sorprese clamorose). Il debutto dovrebbe essere invece ampiamente alla sua portata contro l’esperto mancino spagnolo Albert Ramos Viñolas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Ramos Viñolas, primo turno degli US Open 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-RAMOS VINOLAS US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto

Secondo match dalle ore 17.00 Matteo Berrettini vs Albert Ramos Viñolas – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Max

In precedenza, sul court 7, si disputerà il match Cristian-Kasatkina.

PROGRAMMA BERRETTINI-RAMOS VINOLAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.