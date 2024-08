Bellucci-Wawrinka oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Mattia Bellucci prosegue con la scalata ai piani alti del tennis internazionale. Terza qualificazione in fila ad uno Slam per lui, con l’US Open 2024 che fa seguito al Roland Garros e a Wimbledon; per lui un match che evoca belle sensazioni con Stan Wawrinka, uno che qui otto anni fa alzò il suo terzo e ultimo Slam.

Il veterano svizzero appare però agli sgoccioli di una grande carriera. Lo si vede sempre di meno in campo, l’ultimo match da lui giocato risale al torneo di Gstaad di metà luglio, venendo sconfitto in tre set dallo slovacco Lukas Klien. Ma sappiamo come, se in giornata, ‘Stan the man’ è ancora oggi dotato di un vero e proprio braccio d’oro da far tremare i polsi un po’ a tutti.

Il match tra Matteo Bellucci e Stan Wawrinka sarà il quarto ed ultimo in programma sul campo 17 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis Plus (che si attiva con la freccia in su del telecomando su smart tv abilitata per l’HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BELLUCCI-WAWRINKA, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

17.00 K. Boulter (31)-A. Sasnovich (1° turno donne)

C. Wozniacki-N. Hibino (1° turno donne)

A. De Minaur (10)-M. Giron (1° turno uomini)

M. Bellucci-S. Wawrinka (1° turno uomini)

PROGRAMMA BELLUCCI-WAWRINKA, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis Plus (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e freccia su del telecomando su televisore abilitato HbbTv), Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport