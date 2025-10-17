Beach Volley
Beach volley Mondiali U21, Sanguanini e Iurisci irresistibili a Puebla: battuti Ungheria e Australia, ottavi a un passo
Caldo secco, sabbia fine e palloni che viaggiano veloci nell’aria rarefatta di Puebla: il Mondiale Under 21 di beach volley si apre nel migliore dei modi per l’Italia. Sanguanini/Iurisci firmano una doppia vittoria che li proietta in testa alla Pool E e li mette a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale.
L’esordio è una montagna russa emotiva contro gli ungheresi ungheresi Tari/Veress. Gli azzurri pagano qualche incertezza in avvio e cedono il primo set ai vantaggi, 26-24. La reazione, però, è da squadra vera: più pressione al servizio, cambio palla pulito e muro-difesa finalmente sincronizzati. Il parziale successivo scivola via netto, 21-11, e il tie-break (15-9) è un concentrato di lucidità: break iniziale, gestione senza strappi e chiusura con autorità. Risultato finale: 1-2 (26-24, 11-21, 9-15).
Nel secondo match, contro gli australiani Bennett/Kay [12], Sanguanini/Iurisci giocano con il coltello tra i denti e il piano gara è chiarissimo: togliere ritmo alla costruzione avversaria e attaccare le diagonali corte. Funziona. Primo set sempre avanti nel punteggio, 21-18 e nel secondo l’Italia scappa presto e non si volta più: 21-15. Un 2-0 che vale doppio, perché dà continuità tecnica e certifica lo stato di forma della coppia.
Il quadro del girone completa il mosaico: Tari/Veress [5] [Q] – Abdellatif/Ilyass [21] [Q] 2-0 (21-11, 21-13) e Bennett/Kay [12] – Abdellatif/Ilyass [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-17). Con due successi su due, gli azzurri guidano la Pool E e si preparano alla terza partita contro i marocchini Abdellatif/Ilyass [21] [Q]: una gara da approcciare con la stessa aggressività vista fin qui, evitando cali di concentrazione e gestendo con pazienza le fasi lunghe di cambio palla. La posta in palio è pesantissima: vincendo, Sanguanini/Iurisci chiuderebbero il girone al primo posto, conquistando la qualificazione diretta agli ottavi e saltando lo spigoloso turno intermedio.
TORNEO MASCHILE
Gironi. Pool A
Lares/Carlos Andres MEX [1] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)
Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] – Paphawin/W.Wichaya THA [17] 2-1 (21-19, 17-21, 15-10)
Lares/Carlos Andres MEX [1] – Paphawin/W.Wichaya THA [17] 2-0 (21-19, 21-15)
Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)
Lares/Carlos Andres MEX [1] – Charbonneau/Heider CAN [16] [Q]
Paphawin/W.Wichaya THA [17] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q]
Pool B
Beta/Besarab POL [2] [Q] – Aas/Utvik NOR [31] [Q] 0-2 (16-21, 16-21)
Krafft/Krafft NAM [15] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 1-2 (13-21, 21-18, 14-16)
Beta/Besarab POL [2] [Q] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-5)
Krafft/Krafft NAM [15] – Aas/Utvik NOR [31] [Q] 0-2 (17-21, 11-21)
Beta/Besarab POL [2] [Q] – Krafft/Krafft NAM [15]
Aas/Utvik NOR [31] [Q] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q]
Pool C
Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)
Friedli/Amrein SUI [14] – Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] 2-1 (21-11, 19-21, 15-9)
Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] 2-0 (21-15, 21-12)
Friedli/Amrein SUI [14] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)
Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Friedli/Amrein SUI [14]
Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q]
Pool D
GhalehNovi/Habib IRI [4] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 2-1 (16-21, 21-12, 15-11)
Liu Y./MAO Yuan CHN [13] – Gonzalez M./Del Coto B. ARG [20] 2-0 (21-18, 21-18)
GhalehNovi/Habib IRI [4] – Gonzalez M./Del Coto B. ARG [20] 2-0 (21-16, 21-16)
Liu Y./MAO Yuan CHN [13] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 0-2 (19-21, 11-21)
GhalehNovi/Habib IRI [4] – Liu Y./MAO Yuan CHN [13]
Gonzalez M./Del Coto B. ARG [20] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q]
Pool E
Tari/Veress HUN [5] [Q] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] 1-2 (26-24, 11-21, 9-15)
Bennett/Kay AUS [12] – Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)
Tari/Veress HUN [5] [Q] – Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)
Bennett/Kay AUS [12] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] 0-2 (18-21, 15-21)
Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q]
Tari/Veress HUN [5] [Q] – Bennett/Kay AUS [12]
Pool F
Fröbel/Wüst GER [6] – Isaac/Alfredo ECU [27] 2-0 (21-17, 21-14)
Hadi/Jad LBN [11] – R. Vargas/Ponce ESA [22] 2-0 (21-7, 22-20)
Fröbel/Wüst GER [6] – R. Vargas/Ponce ESA [22] 2-0 (21-11, 21-14)
Hadi/Jad LBN [11] – Isaac/Alfredo ECU [27] 2-1 (15-21, 21-14, 15-10)
Fröbel/Wüst GER [6] – Hadi/Jad LBN [11]
R. Vargas/Ponce ESA [22] – Isaac/Alfredo ECU [27]
Pool G
Hargreaves/Brain CHI [7] – Juan/Gaston PAR [26] 2-0 (21-18, 21-16)
Joao Mares/Henrique BRA [10] – De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)
Hargreaves/Brain CHI [7] – De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)
Joao Mares/Henrique BRA [10] – Juan/Gaston PAR [26] 2-0 (21-17, 21-14)
Hargreaves/Brain CHI [7] – Joao Mares/Henrique BRA [10]
De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] – Juan/Gaston PAR [26]
Pool H
Araya/Esteban CRC [9] – Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] 2-0 (21-12, 23-21)
Brewington/Lance USA [8] [Q] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 2-0 (21-13, 21-14)
Araya/Esteban CRC [9] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 2-0 (21-13, 21-19)
Brewington/Lance USA [8] [Q] – Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)
Brewington/Lance USA [8] [Q] – Araya/Esteban CRC [9]
Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] – Ednilson/Guvo MOZ [25]
TORNEO FEMMINILE
Gironi. Pool A
Cruz/Torres MEX [1] – Maidhof/Neuß GER [32] [Q] 2-1 (21-13, 10-21, 15-12)
Pavelková K./Pavelková A. CZE [16] [Q] – Perez/Valentina PAR [17] 2-0 (21-19, 21-11)
Cruz/Torres MEX [1] – Perez/Valentina PAR [17] 2-1 (19-21, 21-19, 15-11)
Pavelková K./Pavelková A. CZE [16] [Q] – Maidhof/Neuß GER [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)
Cruz/Torres MEX [1] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [16] [Q] 0-2 (17-21, 13-21)
Perez/Valentina PAR [17] – Maidhof/Neuß GER [32] [Q] 0-2 (14-21, 19-21)
Pool B
Henson/Wood USA [2] [Q] – Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] 2-1 (21-12, 11-21, 15-13)
Ēbere/Konstantinova LAT [15] – Abdala/Sancer ARG [18] 2-0 (21-17, 21-13)
Henson/Wood USA [2] [Q] – Abdala/Sancer ARG [18] 2-0 (21-15, 21-17)
Ēbere/Konstantinova LAT [15] – Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] 2-0 (21-11, 22-20)
Henson/Wood USA [2] [Q] – Ēbere/Konstantinova LAT [15]
Abdala/Sancer ARG [18] – Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q]
Pool C
Izuzquiza/Serrano F ESP [3] – Perez/Jackson USA [30] [Q] 1-2 (21-18, 11-21, 13-15)
Imane/Fatimazahra MAR [14] [Q] – Okla/Radelczuk POL [19] [Q] 0-2 (7-21, 8-21)
Izuzquiza/Serrano F ESP [3] – Okla/Radelczuk POL [19] [Q] 0-2 (19-21, 14-21)
Imane/Fatimazahra MAR [14] [Q] – Perez/Jackson USA [30] [Q] 0-2 (5-21, 8-21)
Izuzquiza/Serrano F ESP [3] – Imane/Fatimazahra MAR [14] [Q] 2-0 (21-10, 21-7)
Okla/Radelczuk POL [19] [Q] – Perez/Jackson USA [30] [Q] 1-2 (21-16, 14-21, 6-15)
Pool D
R.Suchipha/S.Samitta THA [4] – Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] 1-2 (21-18, 15-21, 17-19)
Aguilar/Molina CRC [13] – Ramirez/Valeria VEN [20] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)
R.Suchipha/S.Samitta THA [4] – Ramirez/Valeria VEN [20] [Q] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12)
Aguilar/Molina CRC [13] – Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] 0-2 (11-21, 11-21)
R.Suchipha/S.Samitta THA [4] – Aguilar/Molina CRC [13] LIVE (21-18, 13-12)
Ramirez/Valeria VEN [20] [Q] – Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] 0-2 (10-21, 12-21)
Pool E
Duval/Sobezalz FRA [5] – Dreßen/Jancar GER [28] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)
Sorra/Odigie CAN [12] – Monney/Aguilar GUA [21] 2-0 (21-14, 21-18)
Duval/Sobezalz FRA [5] – Monney/Aguilar GUA [21] 2-0 (21-11, 21-11)
Sorra/Odigie CAN [12] – Dreßen/Jancar GER [28] [Q] 2-0 (23-21, 24-22)
Duval/Sobezalz FRA [5] – Sorra/Odigie CAN [12] 1-2 (21-13, 19-21, 13-15)
Monney/Aguilar GUA [21] – Dreßen/Jancar GER [28] [Q] 0-2 (15-21, 17-21)
Pool F
Hogenhout/Konink NED [11] [Q] – M.Saleh/R.Ashmawy EGY [22] 2-0 (21-6, 21-9)
Rayner/Du Plessis AUS [6] [Q] – Rasulbek Kyzy/Aitbekova KGZ [27] [Q] 2-0 (21-14, 21-8)
Hogenhout/Konink NED [11] [Q] – Rasulbek Kyzy/Aitbekova KGZ [27] [Q] 2-0 (21-9, 21-6)
Rayner/Du Plessis AUS [6] [Q] – M.Saleh/R.Ashmawy EGY [22] 2-0 (21-10, 21-11)
Hogenhout/Konink NED [11] [Q] – Rayner/Du Plessis AUS [6] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)
M.Saleh/R.Ashmawy EGY [22] – Rasulbek Kyzy/Aitbekova KGZ [27] [Q] 1-2 (16-21, 21-19, 10-15)
Pool G
Bossart/Kernen SUI [7] – Stevenson/Hinton NZL [26] 2-0 (21-17, 21-13)
Carol/Julhia BRA [10] – Nadia/Verónica MOZ [23] 2-0 (21-13, 21-9)
Bossart/Kernen SUI [7] – Nadia/Verónica MOZ [23] 2-0 (21-9, 21-8)
Carol/Julhia BRA [10] – Stevenson/Hinton NZL [26] 2-0 (21-18, 21-13)
Bossart/Kernen SUI [7] – Carol/Julhia BRA [10] 1-2 (19-21, 21-19, 17-19)
Nadia/Verónica MOZ [23] – Stevenson/Hinton NZL [26] 0-2 (12-21, 11-21)
Pool H
Berger/Hohenauer L. AUT [8] – Alvarado/Maisonet PUR [25] [Q] 2-0 (21-7, 21-16)
Mori/Utsugi JPN [9] – Yezet/Castillo PER [24] 2-1 (17-21, 21-15, 15-12)
Berger/Hohenauer L. AUT [8] – Yezet/Castillo PER [24] 2-0 (21-11, 21-10)
Mori/Utsugi JPN [9] – Alvarado/Maisonet PUR [25] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)
Berger/Hohenauer L. AUT [8] – Mori/Utsugi JPN [9] 2-0 (21-13, 21-12)
Yezet/Castillo PER [24] – Alvarado/Maisonet PUR [25] [Q] 2-0 (21-9, 21-17)