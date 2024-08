Beach volley: Melissa/Brandie e Ana Patricia/Duda raggiungono le semifinali

Pomeriggio di quarti di finale nel torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai piedi della Tour Eiffel si sono decise le ultime due coppie che disputeranno le semifinali a cinque cerchi in scena domani, con le finali previste per sabato 9.

Nel quarto che ha dato il via al pomeriggio parigino vittoria di Melissa e Brandie, alias Humana-Paredes e Wilkerson, che con un doppio 21-18 battono le spagnole Alvarez Mendoza e Moreno. In entrambi i parziali le cose sono particolarmente equilibrate fino a poco dopo la metà, quando fanno la differenza le due nordamericane, che raggiungono un obiettivo separatamente non toccato a Tokyo.

Allo stesso modo, Ana Patricia e Duda, che nel 2021 in Giappone non erano riuscite ad avvicinarsi alla zona medaglie, fanno semplicemente il loro dominando per 21-16 e 21-10 sulle lettoni che, note come Tina e Anastasija, sono Graudina (la quarta in terra nipponica) e Samoilova, cedono sostanzialmente di schianto nel secondo set di fronte a giocatrici che hanno finora dominato la concorrenza.

Ana Patricia e Duda, in semifinale, sfideranno la coppia che ha vinto l’argento a Tokyo, quella australiana composta da Mariafe e Clancy, mentre per quanto riguarda Melissa e Brandie la sfida è alle svizzere Huberli e Betschart.