Basket, il Canada batte la Spagna e la elimina dalle Olimpiadi

La Spagna è eliminata dal torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Decisiva per la squadra di Scariolo la sconfitta contro il Canada, che si impone per 88-85. I nordamericani chiudono in testa alla classifica del Gruppo A, con l’Australia che si salva dall’eliminazione e termina addirittura seconda. La Grecia, battendo oggi gli australiani, ha invece concluso in terza posizione.

Sicuramente un epilogo amarissimo per la Spagna, ma questo gruppo A era certamente il girone infernale dei Giochi, che avrebbe certamente dato un’eliminazione eccellente. Agli spagnoli non sono bastati i 17 punti di Dario Brizuela, mentre paga sicuramente i soli 4 punti di Lorenzo Brown. Nel Canada grande prestazione del solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti, di Andrew Nembhard (18 punti) e di RJ Barrett (16).

Dopo un attimo avvio dei canadesi, la Spagna risponde e chiude il primo quarto in parità (19-19). Continua l’equilibrio nei primi cinque minuti del secondo quarto, poi si accende Gilgeous-Alexander ed il Canada è avanti sul +11 all’intervallo (49-38). I nordamericani gestiscono il vantaggio, ma comincia la reazione spagnola con Llull e Abrines, con gli spagnoli sotto di otto punti all’ultima sirena (64-56).

Scariolo tenta la carta Brizuela e il giocatore del Barcellona risponde presente con nove punti consecutivi. Si entra in un finale palpitante e l’1/2 di Abrines è molto pesante (82-80) a 53 secondi dalla fine. RJ Barrett trova la tripla dall’angolo del +5, ma Llull dà ancora un’ultimissima speranza. Il tempo, però, è tiranno e arriva la sirena finale che condanna gli spagnoli.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CANADA – SPAGNA 88-85 (19-19, 30-19, 15-18, 24-29)

Canada: Dort, Alexander-Walker 1, Gilgeous-Alexander 20, Ejim, Murray 4, Powell 9, Lyles 3, Barrett 16, Olynyk 2, Nembhard 18, Brooks 13, Birch 2.

Spagna: Brown 4, Pradilla 10, Fernandez, Lopez-Arostegui 2, Aldama 7, Brizuela 17, Diaz, J.Hernangomez 8, W.Hernangomez 10, Garuba 2, Abrines 12, Llull 13.