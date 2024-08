Basket femminile, l’Italia Under 16 si arrende alla Finlandia nella semifinale europea

Si fermano in semifinale le azzurrine nell’Europeo Under 16 di basket femminile in corso di svolgimento a Miskolc in Ungheria. L’Italia di coach Lucchesi è stata sconfitta dalla Finlandia per 61-52 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, dove le azzurre sono crollate, segnando solo otto punti. Adesso l’Italia si giocherà la finale per il bronzo con la perdente dell’altra semifinale tra Francia e Spagna.

Non è bastata la doppia doppia di Marianna Zanetti (16 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra ha chiuso anche Isabel Mohamud Mohamed Hassan con 11 punti. Per la Finlandia le migliori sono state Emilia Helasuo e Alina Nikkila, rispettivamente con 12 e 11 punti.

Dopo un buon avvio della Finlandia, le azzurre hanno reagito, con il tabellone che alla prima sirena segna il pari sul 12-12. Le finlandesi toccano il +6 (14-20), ma un parziale di 15-2 delle azzurre ribalta completamente la contesa. Zanetti ed Hassan fanno la differenza e all’intervallo l’Italia è in vantaggio sul 31-27.

Purtroppo nel secondo tempo è un’altra Finlandia e soprattutto l’Italia fatica terribilmente a trovare la via del canestro. Helasuo e Gardziella guidano prima la rimonta e poi permettono alle finlandesi di portarsi sul +6 a sette minuti dalla fine. Nel finale le azzurre ci provano, ma le finlandesi rispondono colpo su colpo e conquistano l’accesso alla finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – FINLANDIA 52-61 (12-12, 19-15, 13-18, 8-16)

Italia: Diagne 4, Magni, Olandi 8, Mosconi 7, Hassan 11, Redaelli ne, Zuccon, Mueller 2, Zanetti 16, Appetiti 2, Sablich ne, Obaseki 2

Finlandia: Pasanen 2, Schreck 1, Koskela 7, Melnikova 2, Nenonen 9, Toljamo 5, Riihijarvi, Gardziella 10, Helasuo 12, Nikkila 11, Machol 2, Reunanen