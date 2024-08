Olanda e Francia si giocheranno la medaglia d’oro olimpica nel torneo maschile di 3×3 di Parigi. Una finale inaspettata a inizio torneo, tra due squadre che hanno saputo sorprendere e cancellare tutti i pronostici della scorsa settimana, in cui in pochi avrebbero pronosticato

Nella prima semifinale i neerlandesi dominano il confronto con la Lituania; il primo strappo è di Worthy de Jong, con cinque punti consecutivi da parte sua per il 7-2. I lituani faticano parecchio a creare tiri puliti grazie alla durissima difesa avversaria che provoca ben 11 palle perse, l’Olanda conquista così la prima finale olimpica della propria storia con un rotondo 20-9.

Più combattuta la seconda semifinale, con i transalpini che risolvono soltanto nel finale la pratica Lettonia. Con la partita in bilico, sono un paio di bei canestri di Timothe Vergiat ed un tiro da fuori di Rambaut, che a fine partita si prende la stretta di mano di Dirk Nowitzki, a imprimere lo strappo, mentre è un libero di Lucas Dussoulier a chiudere i giochi per il 21-14 finale.

La finale per il bronzo sarà dunque un discorso tutto baltico tra Lituania e Lettonia, che combatteranno per salire sul podio alle 21.30. Finale per l’oro invece che si giocherà attorno alle 22.30.